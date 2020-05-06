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Aygaz, Kovid-19'la mücadele sürecinde artan aile içi şiddete karşı çalışma başlattı

Aygaz, Kovid-19'la mücadele sürecinde artan aile içi şiddete karşı çalışma başlattı
06.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:22

Koç Topluluğu'nun toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında, 2016'da BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensiplerine imza atan Aygaz, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde aile içi şiddete maruz kalan...

Koç Topluluğu'nun toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında, 2016'da BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensiplerine imza atan Aygaz, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde aile içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik bir dizi çalışma başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aygaz ve BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi iş birliği ile hazırlanan içerikler, salgınla mücadele sürecinin kadınların iş ve sosyal hayatına etkileri, kadınların karşı karşıya kaldıkları zorluklar ve yardım alabilecekleri kanallar konusunda bilgi veriyor.

Aygaz bayileri aracılığıyla kadın müşterilere bu dönemde artan şiddetle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılırken, e-posta ve SMS'ler Aygaz izinli müşteri veri tabanında bulunan kadınlarla paylaşılıyor. Hizmet hattını arayan kadınlara aile içi şiddete uğramaları durumunda yardım almak için başvuracakları kurumlar ve telefon numaraları hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca, Opet iş birliğiyle otogaz istasyonlarının tuvaletlerine bilgilendirici etiketler yerleştiriliyor.

İlk kez 2016'da Kadına Şiddete Hayır Manifestosu'nu yayınlayarak ülke çapında bir bilinçlendirme kampanyası başlatan Aygaz Covid-19 döneminde de konuyu gündeme taşıyarak bu dönemde artan aile içi şiddete dikkat çekiyor. Kadına yönelik şiddetin sadece kadın sorunu değil, çözülmesi gereken toplumsal bir konu ve bir insan hakları ihlali olduğuna inanan Aygaz toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, özgür ve katılımcı bir sosyal ve ekonomik hayatın inşasına katkıda bulunmaya katkı sunmayı hedefliyor.

Aile içi şiddet artıyor

Açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele sürecinde ailelerin evde kalması kadınların bakım ve ev işi yükünü daha da artırdı. Buna ek olarak zorlu süreçte aile içi şiddet vakaları da artış gösterdi. Türkiye'deki kadın örgütlerinin acil durum hatlarına gelen çağrılardaki artış ve İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mart ayı verileri bunu gözler önüne seriyor. Buna göre, İstanbul'da Mart 2020'de ev içi şiddet vakaları Mart 2019'a kıyasla yüzde 38,2'lik artış gösterdi.

Dünyada da salgın sürecinde kadınlara yönelik şiddet arttı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından 6 Nisan'da yapılan açıklamada, Arjantin, Kanada, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, ABD, Singapur, Avustralya gibi dünyanın birçok ülkesinde sığınma evlerine talebin arttığı, acil yardım hatlarına gelen çağrıların artış gösterdiği belirtiliyor.

Kovid-19'un sosyal ve ekonomik etkilerine dikkat çekiliyor

Küresel salgının yaşandığı bir dönemde, dayanışma ve karşılıklı anlayışın kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Aygaz, BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi tarafından hazırlanan Kovid-19'un kadınlar üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerini aktaran bilgilendirici içerikleri paylaşarak toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Dünyanın yaşadığı sürecin sadece bir sağlık tehdidiyle sınırlı olmadığına dikkat çekilen çalışmada, Kovid-19'un toplumun tüm kesimleri ve ekonomiler için tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, bu süreçten en çok etkilenen kesimin ücretli ya da ücretsiz tüm bakım işlerinin merkezinde olan kadınların yer aldığına vurgu yapılıyor.

Açıklamaya göre, kadın ve erkekleri farklı şekilde etkileyen Kovid-19 gibi salgın hastalıklar, toplumda kadın ve kız çocuklarına yönelik mevcut eşitsizlikleri artırırken, engelliler, yoksullar gibi kırılgan gruplara yönelik dolaylı ve doğrudan ayrımcılıkları daha görünür hale getiriyor.

Buna göre, ülkemizin özellikle içinde bulunduğu dönemde büyük özveriyle çalışan doktorların yüzde 50'sini, hemşirelerin yüzde 70'ini, ebelerin tamamını, dünyada ise sağlık ve sosyal hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor. Çalışmada, kadınların ev ve bakım işlerini erkeklere oranla 3 kat daha fazla üstlenmiş durumda olduğu bu rakamın Türkiye'de 5 kata kadar ulaştığı kaydediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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