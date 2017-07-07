Aygaz'ın Yeni Web Sitesi Yayına Girdi

LPG markası Aygaz'ın yeni web sitesi, www.aygaz.com.tr web adresinde yayına girdi.



Şirket açıklamasında Aygaz, kullanıcı dostu olarak öne çıkan yeni sitesi www.aygaz.com.tr ile Aygaz'ı ve Aygaz'ın tüm ürünlerini yenilikçi interaktif bileşenler, video ve infografik detay sayfalarla bir araya getiriyor.



Tasarımı, alt yapısında kullanılan yeni web teknolojileri ve dinamik yapısıyla daha okunur ve daha kolay kullanım sağlayan web sitesi, ziyaretçilere Aygaz dünyasıyla ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşma imkanı tanıyor.



Yenilenen www.aygaz.com.tr Aygaz'ın kurumsal bilgileriyle birlikte tüpgaz, otogaz, dökmegaz ürünlerinden diğer faaliyet alanları ve yatırımcı ilişkilerine kadar zengin ve güncel içerikler bulunduruyor.



Web sitesinde, Aygaz'ın çatısı altında bulunan 6 ayrı iş kolunun yanı sıra kurumsal ve yatırımcı ilişkileri bölümlerinin her birinin kendine özel menü sistemi yer alıyor. Özellikle, son teknoloji mobil cihazlarda üstün bir kullanıcı deneyimi yaşatmak üzere geliştirilen yeni site, yenilikçi yapısıyla da dikkat çekiyor.



Facebook, Twitter, Linkedin, ve Instagram gibi sosyal ağlarla ilişkilendirilen ve mobil cihazlarla uyumlu hale gelen site, 300'ü aşkın sayfası ile tüm bilgileri anlaşılır, kolay ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine aktarıyor.