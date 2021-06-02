Aygaz'ın canavar arabasının oyuncağı farklı renklerle çocuklarla buluşturuluyor

Aygaz, yüksek oktanlı otogazın üstün performansını anlatmak amacıyla ürettiği dev canavar arabanın oyuncağını, 3 farklı rengiyle tekrar çocuklarla buluşturuyor.

Aygaz, yüksek oktanlı otogazın üstün performansını anlatmak amacıyla ürettiği dev canavar arabanın oyuncağını, 3 farklı rengiyle tekrar çocuklarla buluşturuyor.

Aygaz'dan yapılan açıklamaya göre, mavi-yeşil, sarı- turuncu ve kırmızı-siyah olmak üzere üç ayrı renkte üretilen canavar araba oyuncak versiyonu çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlarken, otogazlı araç sahiplerine de toplamda 200 lira tutarındaki otogaz alımlarında 30 lira otogaz puanı kazandırıyor.

Otogazın yüksek oktanlı ve yüksek performanslı bir yakıt olduğuna dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen otogaz kampanyasına katılmak isteyen araç sahiplerinin, Aygaz Otogaz istasyonlarında ve keyiflibahçe web sitesinde satışa sunulan oyuncak canavar arabayı aldıktan sonra kutuda yer alan karekodu Aygaz mobil uygulamasını kullanarak okutması gerekiyor.

Araç sahipleri karekodu okuttuktan sonra 30 Kasım 2021'e kadar yapacakları toplam 200 liralık otogaz alımında 30 lirası hediye otogaz puanı kazanacak.

Aygaz, otogazın çevreci ve ekonomik olduğu kadar yüksek performanslı bir yakıt olduğunu anlatmak amacıyla Türkiye'de ilk kez LPG'li canavar araba üretmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow