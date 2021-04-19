Aygaz, ikinci kez "Türkiye'nin en iyi iş yerleri" arasında

Aygaz, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yatırım danışmanlığı şirketi Kiencentric 2020 yılı araştırmasında "Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" arasına girerek Best Employer Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Aygaz, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yatırım danışmanlığı şirketi Kiencentric 2020 yılı araştırmasında "Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" arasına girerek Best Employer Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Aygaz'dan yapılan açıklamaya göre, Kincentric tarafından yapılan araştırmanın 14'üncüsü sonuçlandı. Çalışan değerlendirmeleriyle iş yeri mükemmelliğinin ölçümlendiği araştırma, bu yıl 40 farklı sektörde 350 şirket arasından belirlenen 200 şirket üzerinden gerçekleştirildi.

Aygaz, "çalışan bağlılığı" ile elde etmiş olduğu "bağlı kılan liderler", "çeviklik", "yetenek odağı" endeks skorlarından en az ikisinde pazarın üst çeyreğinde yer alarak "Türkiye'nin En İyi İş Yeri", Kincentric Best Employer Ödülü'ne layık görüldü.

Aygaz, aynı başarıyı 2019 yılında da göstererek "Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" arasında yer almıştı.

"En İyi İş Yerleri Programı (Best Employers)", dünya genelinde 20 yıldır 78 farklı pazarda uygulanıyor. Türkiye'de ise 2006 yılından bu yana uygulanan program, en geniş katılımlı iş yeri araştırması konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu