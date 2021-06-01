Aygaz Genel Müdürü Tezel: " 5 milyon hane tüp gaz, 4,8 milyon araç otogaz kullanıyor

Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, "Türkiye'de 4,8 milyon trafiğe kayıtlı otogaz kullanan araç var ve bu konuda dünya lideriyiz.

Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, "Türkiye'de 4,8 milyon trafiğe kayıtlı otogaz kullanan araç var ve bu konuda dünya lideriyiz." dedi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin pek çok sektör ve alanın gittiği yöne dair ipuçları sunan, teknoloji ve inovasyona odaklanan Geleceği Konuşalım podcast kanalında Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel konuk oldu. Cüneyt Toros moderatörlüğünde gerçekleşen programda, LPG ve LPG'nin geleceği üzerine konuşuldu.

Açıklamada programda yaptığı konuşmaya yer verilen Tezel, Tüp gaz kullanımının 1980'li yıllara göre azalmasına karşın hala büyük bir pazar olduğunu belirtti.

Türkiye'de 22 milyona yakın hane olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Tezel, "Bu hanelerin 5 milyonunda hala tüp gaz kullanılıyor. Doğalgazın yaygın kullanıldığı şehir merkezlerinde bu sayı azalmış olsa da, kırsal kesimde ve yazlık yerlerde tüp kullanımının yoğun olduğunu görüyoruz. Ayrıca tüp gaza alışan, ateşte yemek pişirmeyi seven bir kesim de bulunuyor. Türkiye'de doğalgaz hızlı yayıldı. İtalya, Fransa, İspanya gibi gelişmiş ülkelerde tüp gaz tüketimi bizden çok daha yüksek seviyelerde.

Ülkemizde yeni evlerin çoğunda elektrikli ocak kullanılırken, örneğin İtalya'da genellikle yemek ateşte pişirilir. Bu ülkelerde ateşte yemek pişirme daha çok sevilir, bu nedenle de elektrikli ocak yerine tüp kullanmayı tercih ediyorlar. Müstakil evlerin de fazla olması sebebiyle doğal gazı her eve bağlamadıkları için tüp kullanımı hala çok yoğun. Bu nedenle doğalgazın ulaşamadığı yerlerde ve mutfaklarında ateşle yemek yapmak isteyen kullanıcılar için alternatif çözümün temiz ve pratik yakıt olan LPG olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de otogaz alternatif değil, ana yakıt durumunda

Otogaz alanında kat edilen mesafeden gurur duyduklarını belirten Tezel, "Dünyada birçok ülkede otogaz kullanılıyor, özellikle Uzak Doğu'da çok yaygın olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de 4,8 milyon trafiğe kayıtlı otogaz kullanan araç var ve bu konuda dünya lideriyiz. Bu durum, otogazın benzine göre daha ekonomik, yüksek performanslı ve kolay bulunan bir yakıt olmasından kaynaklanıyor. Ülkemizde otogazın alternatif yakıt değil, ana yakıt türlerinden biri haline geldiğini söyleyebiliriz." ifadelerine yer verdi.

LPG'nin kullanımı her alanda artıyor

LPG'nin iki ayrı kaynağı olduğunu belirten Tezel şunları kaydetti:

"Rafinerilerde akaryakıt işlenirken yan ürün olarak LPG üretilir, aynı zamanda doğalgaz üretimi sırasında da propan ve bütan, yani LPG üretilir. Son yıllarda kaya gazı kaynaklı doğal gaz üretiminin artmasıyla LPG üretiminin de arttığını görüyoruz. Bu durum LPG tüketiminin de artmasına yardımcı oluyor. Dünyada 330 milyon ton LPG üretiliyor, bizim pazarımızın ise 4.1 milyon ton olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemiz, bu bağlamda önemli rol oynuyor. LPG'nin kullanım alanlarına bakarsak sadece otomobil ya da evlerde kullanılmadığını, kimyasal üretimi, itici gaz gibi kullanım alanları olduğunu söylemek mümkün. Alternatif kullanımı konusunda ise LPG şirketlerinin çalışmaları bulunuyor. Örneğin dünyada LPG kullanan elektrik üretim santralleri var. Doğalgazın olmadığı yerlerde LPG kullanarak elektrik üretiliyor. Taşınması ve depolanması kolay bir ürün olduğu için LPG'nin kullanımı her alanda artıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol