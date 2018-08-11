Aygaz'dan Yılda 700 Hanelik Enerji Tasarrufu

Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel enerji verimliliği projeleriyle tüketimlerini her geçen yıl daha da azalttıklarını belirterek, "Verimlilik çalışmalarımız sonucunda, geçen yıl yaklaşık 1,9 milyon kilovatsaat enerji tüketiminin önüne geçmiş olduk. Türkiye'de hanelerin yıllık ortalama asgari elektrik tüketiminin 2 bin 760 kilovatsaat civarında olduğu dikkate alındığında bu oran yaklaşık 700 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor." dedi.

Aygaz'ın 2017 Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin şirketten yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Tezel, Türkiye'yi ilk kez temiz enerjiyle tanıştıran Aygaz'ın 1961 yılından bu yana hem ekonomiye hem de çevreye değer katma hedefiyle çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Enerji yönetimi ve çevresel performans konusunda somut iyileşmeler kaydettiklerini aktaran Tezel, Aygaz'ın İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı'yla sera gazı yoğunluğu değerini düşürmeye devam ettiklerini belirtti.

Enerji verimliliği projeleriyle tüketimlerini her geçen yıl daha da azalttıklarını belirten Tezel, "Verimlilik çalışmalarımız sonucunda, geçen yıl yaklaşık 1,9 milyon kilovatsaat enerji tüketiminin önüne geçmiş olduk. Türkiye'de hanelerin yıllık ortalama asgari elektrik tüketiminin 2 bin 760 kilovatsaat civarında olduğu dikkate alındığında bu oran yaklaşık 700 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge çalışmalarına 7 milyon lira

Verimlilik çalışmalarına ek olarak geçen yıl Ar-Ge çalışmalarına 7 milyon lira, 2016-2017 döneminde ise çevresel yatırım ve harcamalara 12 milyon lira ayırdıklarını belirten Tezel, şunları kaydetti:

"Aygaz Otogaz'ın geliştirilen özel formülüyle yılda 20 bin ton karbon salımının önüne geçmiş olduk. Bu da her biri ortalama yılda 2 bin 750 kg karbon salımı yapan yaklaşık 7 bin 300 aracın karbon salımının sıfırlanması anlamına geliyor. İş modellerimizi şekillendirmek amacıyla dijitalleşme ve inovasyon kültürünü çalışmalarımızın merkezine konumlandırdık. Süreçlerimizde dijitalleşmenin artmasını sağlayan dijital dönüşüm programımız ve çalışanlarımızın şirket stratejisine uygun fikirlerini paylaşmaları için hayat geçirdiğimiz 'Aythink Fikir Toplama Platformu' bu amaçla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar."

Tezel ayrıca 2017 yılında fikri hakları Aygaz'da bulunan 48 patentle bu alanda da sektör lideri olduklarına işaret ederek, "Tüpgaz ürünümüzün her aşamasında takip imkanı sağlayan tüp izlenebilirliği ve kükürt içermeyen doğa dostu kokulandırıcı olan Greenodor, bu alandaki en önemli projelerimizden ikisi. Greenodor'un hem dünya LPG sektörü için bir ilk olması hem de LPG kükürt içeriği limitini büyük ölçüde azaltması nedeniyle LPG firmalarının ilgisini çekeceğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Koç Topluluğu'nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi ve Türkiye'nin 14'üncü büyük sanayi kuruluşu Aygaz, LPG'nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştiriyor.