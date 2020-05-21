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Aygaz'dan yeni ürün: Aygaz Maksi

Aygaz, yeni tüpü Aygaz Maksi'yi tüketicinin beğenisine sundu.

Aygaz'dan yeni ürün: Aygaz Maksi
21.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:32

Aygaz, yeni tüpü Aygaz Maksi'yi tüketicinin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 60 yıldır gri renkte tüpler üreten Aygaz, su yeşili renge sahip yeni ürünü 12 kilogramlık Aygaz Maksi'yi, 360 milimetre çapında "tombul tüp" ve 300 milimetre çapında "uzun tüp" seçenekleriyle piyasaya sundu.

Modern tasarımlı Aygaz Maksi, toz tutuculu valfe sahip olan ve üzerinde sipariş karekodu bulunan Türkiye'nin ilk tüpü olma özelliği taşıyor.

Tüketiciler, Aygaz Maksi'lerin üzerineki QR Kod sayesinde, siparişlerini Aygaz uygulamasını kullanarak kolaylıkla verebiliyor.

İlk etapta İstanbul'daki tüketicilerin kullanımına sunulan Aygaz Maksi, ücretsiz depozito değişimi ve 3 taksit avantajı sağlıyor.

Öte yandan, Aygaz Maksi tüplere özel olarak hazırlanan ve tüpün kaymasını engelleyen tüp altlıkları da tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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