Aygaz'dan Silikon Vadisi inovasyon platformu Plug and Play ile iş birliği

İSTANBUL (AA) - Aygaz, Silikon Vadisi'ndeki girişimler ve şirketler için en büyük küresel inovasyon platformu olan Plug and Play ile iş birliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamada, Aygaz'ın İstanbul'da gerçekleştirilen törenle Plug and Play İstanbul Ofisi'nin mobilite ve nesnelerin interneti dikeyinin kurumsal üyesi olduğu belirtildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında Aygaz, dünyanın en büyük şirketlerini bir araya getiren inovasyon platformuyla iştiraklerinin de bulunduğu sektörlerde yeni fikir ve girişimler bulmaya, yaratıcı çözüm arayışlarına, teknoloji sunmaya odaklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel söz konusu iş birliğiyle şirkete ve Türkiye'ye yenilikler kazandırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her zaman yeniliğe ulaşmaya çalışan, sınırlarını zorlayan bir marka olduk. Bundan sonra da bu çabamız devam edecek. Kurum içi girişimciliğe verdiğimiz önemle çok güzel adımlar attık, şimdi bu tecrübemizi tüm inovasyon ekosistemine taşımak istiyoruz. Bu iş birliğinin Aygaz'a yeni tecrübeler kazandıracağına ve aynı zamanda bizi global girişimler için cazip hale getireceğine de inanıyorum. Plug and Play ailesinin bir üyesi olduğumuz için çok mutluyuz ve birlikte çok güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Yılda iki programın yürütüldüğü ve kurumsal üyelerin tüm dünyayı kapsayacak şekilde Plug and Play ekosistemine erişim hakkının bulunduğu iş birliği kapsamında, ilk pilot anlaşmaya imza atarak ekosistemin avantajlarından faydalanmaya başladık."

Plug and Play Üst Yöneticisi (CEO) Saeed Amidi de Silikon Vadisi, Stuttgart, Detroit, Şanghay ve Tokyo gibi şehirlerde dünya çapında mobilite ve nesnelerin internetine odaklanan inovasyon platformları inşa ettiklerini belirterek, "Aygaz ile iş birliğimiz büyük kuruluşların değişimi benimsemek ve teknolojiyi dışarıda bulmak için attığı adımların mükemmel bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

