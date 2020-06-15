AYGAD'ın 4 gün sürecek Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitimi projesi start alıyor
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AYGAD'ın 4 gün sürecek Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitimi projesi start alıyor

Başkanlığını usta gazeteci Ahmet Işıkdağ'ın yaptığı Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa düzenleyeceği "Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitimi" projesi yarın start alıyor. Programına yaklaşık 20 kentimizden 60 civarında gazetecinin katılması bekleniyor.

AYGAD'ın 4 gün sürecek Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitimi projesi start alıyor
15.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:16

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Mayıs ayı içinde imzalanan protokol ile planlanan "Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitimi" projesi, 16-19 Haziran 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacaktır.

20 KENTTEN 60 CİVARINDA GAZETECİ KATILACAK

Ülkemizde, özellikle Bakanlığın, yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının yaptığı, çoğu Türkiye için çok önemli Kültür ve Sanat çalışmalarının hakkı ile duyurulamamasını temel alan ve bu alanda daha çok haber üretimini sağlamayı teşvik edecek olan bu eğitim programına, yaklaşık 20 kentimizden 60 civarında gazeteci iştirak edecektir. Projenin açılış töreni 16 Haziran 2020 tarihinde, Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 10:00'da yapılacaktır.

AYGAD'ın 4 gün sürecek Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitimi projesi start alıyor

DERNEĞİN BİR NUMARALI GÜNDEM MADDESİ EĞİTİM

Daha önce eğitim alanında birçok çalışmaya imza atan ve bu anlamda hem ulusal hem de yerel basında tüm dikkatleri üzerine çeken Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nin "Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitimi" projesinin de büyük ses getirmesi bekleniyor.

Manşet

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