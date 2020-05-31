Ayfer nine üretmekten hiç vazgeçmedi
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Ayfer nine üretmekten hiç vazgeçmedi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Ayfer Yelaldı, evinin önünde ürettiği sebzeleri satarak geçimini sağlıyor.

Ayfer nine üretmekten hiç vazgeçmedi
31.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:39

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Ayfer Yelaldı, evinin önünde ürettiği sebzeleri satarak geçimini sağlıyor.

Yenipazar Yenimahalle'de ikamet eden 84 yaşındaki Ayfer Yelaldı, ilerlemiş yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor. Yenipazarlıların takdirini kazanan yaşlı kadın, evinin önünde yer alan bahçede ürettiği sebzeleri, pide işletmelerine satarak geçimini sağlıyor. Ayrıca yazın ürettiği domates, biber gibi sebzeleri de kurutarak kışa hazırlık yapmayı da ihmal etmiyor.

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de yaşı teyzeyi evinde ziyaret ederek yalnız bırakmadı. Ayfer ninenin herhangi bir ihtiyacının olup olmadığını soran yetkililer, kendisi ile bir süre sohbet etti.

Üretmenin yaşı olmadığını belirten 84 yaşındaki Ayfer nine, evinin önünde oluşturduğu sebze bahçesinde çalışmaktan çok mutluluk duyduğunu, üretmenin, bağ bahçe işleri ile uğraşmanın kendisini dinç tuttuğunu ifade etti. Yaşlı kadın kendisini ziyaret eden ilçe tarım müdürlüğü yetkililerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

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