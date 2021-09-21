AYFAD üyeleri Çanakkale'de Şehitlere Saygı Yürüyüşü yaptı - Haberler
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AYFAD üyeleri Çanakkale'de Şehitlere Saygı Yürüyüşü yaptı

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AYFAD üyeleri Çanakkale'de Şehitlere Saygı Yürüyüşü yaptı

Aydın Folklor Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği "AYFAD" Çanakkale Zaferinin 106. yılında dernek üyeleri ve aileleriyle birlikte "Çanakkale Şehitlerini Anma ve Anlama" programı çerçevesinde Çanakkale'de Şehitlere Saygı Yürüyüşü yaptı.

Aydın Folklor Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği "AYFAD" Çanakkale Zaferinin 106. yılında dernek üyeleri ve aileleriyle birlikte "Çanakkale Şehitlerini Anma ve Anlama" programı çerçevesinde Çanakkale'de Şehitlere Saygı Yürüyüşü yaptı.

Atatürk'ün Karargah evi olarak kullandığı Bigalı Atatürk Evi ziyareti sonrası Bigalı köyünden Conktepe'ye 6 kilometrelik Şehitlere Saygı Yürüyüşü yaptıklarını, rehber eşliğinde alandaki tüm şehitlikleri ziyaret sonrası Şehitler için Çanakkale Türküsünü 'de seslendirdikleri ve Milli Mücadeleye büyük katkıları olan Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe ve tüm Milli Mücadele kahramanları için Zeybek oynadıklarını belirten AYFAD Başkanı Mehmet Yıldırım "Şahadet en yüce makamdır diyerek, şahadetleri ile bir nesle ders veren" Şehitlerimizi, atalarımızı ziyaret ederek onları anmaya, anlamaya gitmeye karar verdik. Bu kapsamda Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki 57. Alayın, Çanakkale Savaşları'nda en şiddetli çarpışmaların yaşandığı Arıburnu Conk Bayırı Çıkarmasını durdurmak için 25 Nisan 1915 sabahı harekete geçerek Bigalı köyünden Conktepe'ye kısa sürede gitmişler. O zor şartlarda neler yaşadıklarını şimdiki adıyla "57. Alay Vefa Yürüyüş Yolu"nda yürüyerek onları anmaya ve anlamaya çalıştık. Yapmış olduğumuz yürüyüşümüzde 106 yıl önce ecdadımızın 2 dakika sonra şahadete ereceğini bilerek ülkenin birliği ve geleceği için ortaya koydukları mücadelenin tarifsizliği bilinciyle, ülkemizin, milletimizin mukaddes değerlerinin korunması için tabiri caizse yedi düvelin üstümüze gelip de üzerimize çullandığı zaman buna karşı duran, o zamanki tüm coğrafyanın her bir köşesinden gelip burada şehit olan aziz ecdadımızı hissedebilmek, anlayabilmek adına yapılmıştır.

Diğer taraftan Çanakkale şehitlerimiz için yakılan o güzel türkümüzü de Türkünün içindeki mananın bilinciyle hep birlikte seslendirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan Milli mücadele ateşine büyük katkıları olan Aydın ve Ege Cephesinin sembol isimleri Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe ve tüm milli mücadele kahramanları içinde Zeybek oynadık. Bu vatan uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizin, gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.

Yürüyüş sonrası dualar eşliğinde tüm şehitliklerin ziyaretinin tamamlanması sonrası AYFAD ekibi Aydın'a döndü. - AYDIN

AYFAD üyeleri Çanakkale'de Şehitlere Saygı Yürüyüşü yaptı

AYFAD üyeleri Çanakkale'de Şehitlere Saygı Yürüyüşü yaptı

AYFAD üyeleri Çanakkale'de Şehitlere Saygı Yürüyüşü yaptı

AYFAD üyeleri Çanakkale'de Şehitlere Saygı Yürüyüşü yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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