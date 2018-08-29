Ayetullah Hamaney, Ruhani ile Görüştü

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, meclis tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Kabine üyeleriyle bir araya gelip ekonomik problemler hakkında görüştü.

Bazı milletvekillerinin bazı bakanların görevini kötüye kullandığını söylemesi ve ABD yaptırımlarıyla birlikte ekonomik problemlerden sorumlu gösterilmesi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin üzerindeki baskıyı arttırıyor. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ruhani ve Kabine üyeleriyle bir araya gelip ekonomik problemler hakkında görüştü. Devlet Televizyonuna konuşan Hamaney, "Ekonomik sahada güçlü olmamız lazım, yetkililer problemleri çözmek için gece gündüz gayretle çalışmalı" dedi.

Meclis soruşturmaları artıyor

Ekonomi ve Finans Bakanını kötüleşen ekonomi ve işsizlikteki dalgalanmadan dolayı eleştirilmesinin ardından Eğitim Bakanı hakkında yapılan ithamlar Ruhani'yi dini lider Hamaney karşısında da zora sokuyor. Ayrıca Endüstri, Madencilik ve Ticaret Bakanına meclis soruşturması için 70 milletvekilinin imzası toplamış durumda.

Desteğini kaybediyor

Ruhani ülkeyi dışarıya açarak ve ambargoyu azaltarak hem ülkede hem de dünyada sempati toplamıştı. Ancak ünü ve ülke içindeki siyasi etkisi, vaat edilen ekonomik hedeflerin gerçekleşmemesi nedeniyle darbe aldı. - TAHRAN