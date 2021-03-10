Ayetullah Demir'den 60 metre engellide Türkiye rekoru
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Ayetullah Demir'den 60 metre engellide Türkiye rekoru

10.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:44
Ayetullah Demir'den 60 metre engellide Türkiye rekoru

Turkcell Türkiye 18 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellide mücadele eden Ayetullah Demir, Türkiye rekoru kırdı.

Turkcell Türkiye 18 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellide mücadele eden Ayetullah Demir, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda piste çıkan Ayetullah Demir, finalde 7.60 koşarak rekorun yeni sahibi oldu.

Daha önce Berke Akçam, 7.65'lik derecesiyle rekoru elinde tutuyordu.

Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Ayetullah Demir ile eski ve yeni rekortmen atletlerin antrenörü Abdurrahman Deriş'i tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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