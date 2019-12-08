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Ayetullah Aslanhan'dan gümüş madalya

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Avrupa Kros Şampiyonası'nda Milli Takım, ilk madalyasını erkekler U20 yarışında elde etti.

08.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:27
Ayetullah Aslanhan'dan gümüş madalya

'in başkenti Lizbon'daki Kros Şampiyonası'nda Milli Takım, ilk madalyasını erkekler U20 yarışında elde etti. Geçtiğimiz yıl aynı şampiyonada Avrupa sekizincisi olan Ayetullah Aslanhan, bu kez ikinci sırada finiş görerek podyuma çıkmayı başardı.

Ayetullah, yarışta Norveçli Avrupa Şampiyonu Jacob Ingebrigtsen'in arkasından finişe ulaşarak ikinciliği aldı. Bu yıl Boras'ta pistte 5 bin metre Avrupa ikinciliği de elde eden Ayetullah Aslanhan, 6.2 kilometrelik yarışı 18: 58'lik dereceyle tamamladı.

106 atletin start aldığı yarışta Jacob Ingebrigtsen 18: 20 ile birinci olurken, İrlandalı Efrem Gidey'de Ayetullah'ın arkasında 19: 01 ile üçüncü sırayı elde etti.

Müsabakada Milli Takım'ın diğer atletlerinden Ahmet Mutlu 81'inci, Muhammet Can Çatal 85'inci, Tarık Demir ise 95'inci sırada finiş gördü.


Kaynak: DHA
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