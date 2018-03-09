Ayesob'dan Mehmetçiği Anlamlı Destek

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (AYESOB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla operasyon bölgesindeki askerlere 7 bin adet termal çamaşır teslim etti.

AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ömer Sevengül ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Çetindoğan, Kilis'e gelmekten mutlu olduklarını ifade ederek, "Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği olarak 82 odamızla, Afrin'de terörle mücadele eden güvenlik birimlerine karınca kararınca çorbada tuzumuz olması anlamında 3 bin 500 adet termal alt ve üst olmak üzere 7 bin adet iç giyim alarak geldik. Bu termal iç giyimleri İl Jandarma Komutanlığına teslim edeceğiz. Biz şunu söylüyoruz, doğusuyla, güneyiyle, kuzeyiyle, batısıyla, kardeş bir milletiz. 2 bin yıllık geçmişimiz var. Bizi hiç kimse bölemeyecektir. Bizi hiç kimse deviremeyecektir. Bizi hiç kimse yıkamayacaktır. Biz birbirimize güvendiğimiz süre içerisinde inanıyorum ki dünyanın bir numaralı ülkesi olacağız" dedi.

Çetindoğan, devletin, milletin güçlü olduğunu, olmaya da devam edeceğini sözlerine ekledi. 7 bin adet termal çamaşır İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. - AYDIN