AYEDAŞ'tan kesintisiz enerji için bakım ve onarım yatırımları

10.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:04

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), sorumluluk bölgesine sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarında hizmet devamlılığının aksamaması için çalışmalarına devam eden şirket, şebeke alt yapı bakımlarını, malzeme satın alımını ve "merkezi kontrol ve veri toplama sistemi" SCADA'nın kurulumunu tamamladı.

Söz konusu sistemin 45 merkezde tesisini tamamlayan AYEDAŞ, aynı zamanda trafolardaki enerji kesintilerinin ve yükünün uzaktan görülmesini sağlayan "Trafo SCADA" sisteminin de 360 merkeze kurulması için çalışmalarını başlattı.

Bakım sürecinde ve olası afet durumunda kullanılmak üzere 11 drone alımı gerçekleştiren şirketin, yaklaşık 2 milyon liralık afet malzeme stoğu bulunuyor.

Kaynak: AA