AYEDAŞ hizmet bölgesinde bakım ve yatırımlarını sürdürüyor
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AYEDAŞ hizmet bölgesinde bakım ve yatırımlarını sürdürüyor

26.10.2020 10:51 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:55
AYEDAŞ hizmet bölgesinde bakım ve yatırımlarını sürdürüyor

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AYEDAŞ), kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AYEDAŞ), kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla gerçekleştiren AYEDAŞ'ın, yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attığı belirtildi.

AYEDAŞ'ın hizmet verdiği 7 bin 732 trafo ve 24 bin 659 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da 36 bin 23 aydınlatma armatürünün bakımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerde AYEDAŞ ekiplerinin 2 bin 667 pano ile 40 trafo ve 4 bin 84 dağıtım merkezini de elden geçirdiği, ayrıca kentte bin 270 kilometrelik hattın bakımının tamamlandığı aktarıldı.

Şirketin 3 milyona yakın müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 340 kilometrelik yeni kablo döşediği de vurgulanan açıklamada, "AYEDAŞ ekipleri, 331,5 kilometrelik kabloyu da yer altına aldı. Kentte, 5 bin 572 yeni aydınlatma armatürünün montajı tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile AYEDAŞ yılın ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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