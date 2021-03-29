AYEDAŞ BEDAŞ Elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Mart son dakika Elektrik kesintisi açıklamaları

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 29 Mart İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintisi duyurularını araştırıyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ, 29 Mart 2021'de İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında elektrik kesintisi olan ilçeleri açıkladı. İşte 29 Mart 2021 son dakika İstanbul elektrik kesintisi duyuruları! AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Mart Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Mart Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3361829

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, ERBERK, FERHAT, HÜDA, KÖKNAR, TAŞLIÇAY, YELİZ, İNAYET sk bölgelerinde 29/03/2021 09:00:00 - 29/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3361869

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, KAKTÜS, LEYLA, SARI ORKİDE sk bölgelerinde 29/03/2021 13:00:00 - 29/03/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...