AYEDAŞ, bakım çalışmalarıyla elektrik dağıtım şebekesini yaz mevsimine hazırladı
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AYEDAŞ, bakım çalışmalarıyla elektrik dağıtım şebekesini yaz mevsimine hazırladı

AYEDAŞ, bakım çalışmalarıyla elektrik dağıtım şebekesini yaz mevsimine hazırladı
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), yılın ilk yarısı için ayırdığı 27 milyon liralık bütçe kapsamında yaz aylarında da müşterilerine kesintisiz elektrik sağlamak için şebeke bakımlarını tamamladı.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), yılın ilk yarısı için ayırdığı 27 milyon liralık bütçe kapsamında yaz aylarında da müşterilerine kesintisiz elektrik sağlamak için şebeke bakımlarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik şebekesinde gerekli değişim ve bakımları yapan AYEDAŞ, arızalara ve kesintilere yol açabilecek olumsuzluklara karşı 1718 trafo merkezinde önleyici bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, havai hat, bina, aydınlatma ve diğer şebeke envanterlerine bakım yapılırken, hücre içi ve bina temizlikleri, hücre uzaktan kumanda kontrolleri gerçekleştirildi.

Kış şartlarında hasar gören direklere, iletkenlere ve bağlantı noktalarına öncelik verilerek, bina iyileştirmeleri, trafo bakımları, topraklama iyileştirmeleri, izolatör değişimleri, trafo kademe ayarı kontrolleri, trafo yağ kontrol ve değişimi çalışmaları yapıldı.

Ayrıca, topraklama iyileştirmeleri, hücre içi envanter temizliği, kesici kontak geçiş dirençlerinin ve açma-kapama sürelerinin kontrolü, alçak gerilim-orta gerilim sigorta kontrolü ve değişimi gibi bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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