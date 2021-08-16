AYEDAŞ, Afet Haberleşme Sistemi'ni devreye aldı
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AYEDAŞ, Afet Haberleşme Sistemi'ni devreye aldı

AYEDAŞ, Afet Haberleşme Sistemi'ni devreye aldı
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) tarafından geliştirilen Afet Haberleşme Sistemi, olası İstanbul depreminde şirketin hizmet bölgesinde kullanılmak üzere devreye alındı.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) tarafından geliştirilen Afet Haberleşme Sistemi, olası İstanbul depreminde şirketin hizmet bölgesinde kullanılmak üzere devreye alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AYEDAŞ tarafından sektörde ilk kez devreye alınan sistem sayesinde İstanbul'da deprem nedeniyle iletişim altyapısının hasar görmesi durumunda, ekipler birbirleriyle haberleşerek çalışmalarını sürdürebilecek.

AYEDAŞ Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme (SCADA) merkezi, genel müdürlük ve telsiz operatör binaları ile saha ekipleri arasında söz konusu sistem üzerinden iletişim ve koordinasyon sağlanabilecek.

Sistem kapsamında 3 kule ve 2 mobil haberleşme istasyonu devreye alınırken, 500'e yakın ekip aracı, bu kule ve istasyonlar üzerinden iletişime geçilmesini sağlayan haberleşme sistemleriyle donatıldı.

Böylece şirket, görev bölgesi olan İstanbul Anadolu Yakası'nın yüzde 95'lik kısmında alternatif ve bağımsız bir haberleşme sistemini, olası İstanbul depremi ve büyük çaplı afetlere karşı tedbir amaçlı devreye aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, şunları kaydetti:

"Enerji, bu önemde bir hizmet olmasının yanı sıra, su, telekomünikasyon, sağlık, güvenlik gibi birçok hayati hizmet için de gerekli. Bu nedenle deprem gibi afetlerde, bu hizmetlerin birinin kesintiye uğradığı durumlarda, diğer hizmetlerin şartlar normale dönene kadar kendine yetecek güçte olması hem müşterilerimiz hem de ülkemiz için stratejik bir gereklilik. Diğer bir deyişle, afet gibi olağanüstü durumlarda hızla normale dönebilmek kritik önemde. Bu bilinç çerçevesinde, olası İstanbul depreminde iletişimin kesilmesi durumuna karşı, saha ekiplerimizin haberleşmeyi ve çalışmalarını sürdürebilmeleri adına bu sistemi devreye aldık."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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