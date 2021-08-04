Aydos ve Teferrüç Tepe ormanlarında cam ve atık parçaları toplandı
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Aydos ve Teferrüç Tepe ormanlarında cam ve atık parçaları toplandı

Aydos ve Teferrüç Tepe ormanlarında cam ve atık parçaları toplandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDOS ve Teferrüç Tepe ormanlarında güneş ışınlarına maruz kalarak yangına sebebiyet vermemesi için yere atılan cam ve atık parçaları toplandı.

AYDOS ve Teferrüç Tepe ormanlarında güneş ışınlarına maruz kalarak yangına sebebiyet vermemesi için yere atılan cam ve atık parçaları toplandı.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sultanbeyli'de bulunan Aydos ve Teferrüçtepe ormanlarında bugün yapılan denetimlerde, orman zemini üzerindeki cam ve atık parçaların güneş ışınlarına maruz kalarak orman yangınına sebebiyet vermemesi amacıyla belediye, orman muhafaza ve zabıta ekiplerince ortak temizleme çalışması gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(Fotoğraf) 


Aydos ve Teferrüç Tepe ormanlarında cam ve atık parçaları toplandı
Aydos ve Teferrüç Tepe ormanlarında cam ve atık parçaları toplandı
Aydos ve Teferrüç Tepe ormanlarında cam ve atık parçaları toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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