Aydos'ta yanan ormanlık alan havadan görüntülendi Kartal Aydos'ta bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıkmıştı.

Kartal Aydos'ta bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıkmıştı. Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi.

Aydos ormanında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Söndürülen alan günün ışıması ile ortaya çıktı. Ormanda yanan alan havadan görüntülendi.

(Mustafa Biçer/İHA)

Kaynak: İHA