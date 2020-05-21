Aydos'ta yanan ormanlık alan böyle görüntülendi
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Aydos'ta yanan ormanlık alan böyle görüntülendi

Aydos'ta yanan ormanlık alan böyle görüntülendi Kartal Aydos'ta bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıkmıştı.

21.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:27

Aydos'ta yanan ormanlık alan böyle görüntülendi

İSTANBUL - Kartal Aydos'ta bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıkmıştı. Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi.

Aydos ormanında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Söndürülen alan günün ışıması ile ortaya çıktı. Ormanda yanan alan havadan görüntülendi.

Aydos'ta yanan ormanlık alan böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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