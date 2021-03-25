İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi
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İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi

25.03.2021 08:49 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:59

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı havadan görüntülendi.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı havadan görüntülendi.

Meteoroloji bugün İstanbul'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar beklendiğini duyurmuştu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yola hazırlıksız çıkan vatandaşlara zor anlan yaşattı. İstanbul'un yüksek kesiminde bulunan Aydos Ormanı ve çevresi beyaza büründü. Aydos Ormanı havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi
İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi
İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi
İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi
İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi
İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi
İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi
İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi
İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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