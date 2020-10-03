Son dakika haber! Aydos Ormanları'nda yangın (2)
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Son dakika haber! Aydos Ormanları'nda yangın (2)

03.10.2020 06:42 | Son Güncelleme: 03.10.2020 06:50
Son dakika haber! Aydos Ormanları'nda yangın (2)

Son dakika haberine göre KARTAL Aydos Ormanları'nda yangın çıktı.

KARTAL Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kontrol altına alındı. Yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aydos Ormanları'nda sabaha doğru saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayılırken, yükselen alevleri gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması müdahaleyi güçleştirse de itfaiye ekiplerinin dört koldan yürüttüğü çalışmalar ile yangının ilerlemesi durduruldu. Yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor.


Son dakika haber! Aydos Ormanları'nda yangın (2)
Son dakika haber! Aydos Ormanları'nda yangın (2)
Son dakika haber! Aydos Ormanları'nda yangın (2)
Son dakika haber! Aydos Ormanları'nda yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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