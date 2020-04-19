Aydos ormanlarında korkutan yangın
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PKK, 3. Sayfa

Aydos ormanlarında korkutan yangın

Aydos ormanlarında yangın çıktı.

19.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:08
Aydos ormanlarında korkutan yangın

Aydos ormanlarında yangın çıktı. Yangına orman ekipleri müdahale ederken, yanan yerin daha önce PKK terör örgütü tarafından kundaklanan alanın yakınında olduğu öğrenildi.

Aydos ormanlarında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mesire alanı çalışanları hazır olarak bekletilen kum ve yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın noktasına ulaşmakta zorluk çeken şehir itfaiyesi, orman itfaiyesine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına almayı başardı.

Herhangi bir sabotaj ihtimaline karşı polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Zırhlı araçlarla orman içerisine giren ekipler çevre güvenliğini sağladı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Yanan yerin daha önce PKK terör örgütü tarafından kundaklanan alanın yakınında olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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