Aydos ormanında yangın

Aydos ormanında yangın

Aydos ormanında yangın Yangın kundaklama sonucu çıktığı iddia ediliyorİSTANBUL - Pendik Aydos Ormanında iddiaya göre kundaklama sonucu yangın çıktı.

19.09.2019 19:57
Aydos ormanında yangın

Aydos ormanında yangın

Yangın kundaklama sonucu çıktığı iddia ediliyor

İSTANBUL - Pendik Aydos Ormanında iddiaya göre kundaklama sonucu yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, polis güvenlik kamera görüntülerini inceliyor.

Aydos Ormanında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere ilk önce orman ekipleri, ardından itfaiye müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis kundaklama sonucu yangının çıktığı ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: İHA
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