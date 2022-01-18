Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - Haberler | Güncel

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı İstanbul'da Anadolu Yakasında etkili olan kar yağışı Aydos Ormanlarında da etkisini gösterdi.

İSTANBUL (İHA) - Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

İSTANBUL - İstanbul'da Anadolu Yakasında etkili olan kar yağışı Aydos Ormanlarında da etkisini gösterdi. Aydos tepesine kısa süreliğine klapa lapa kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da Anadolu Yakasında bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Maltepe, Kartal, Pendik ve çevre ilçelerde yağan kar, Aydos Ormanlarında da etkisini gösterdi. Aydos tepesine kısa süreliğine lapa lapa kar yağdı.

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

 Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi büyük tehlike atlattı! O anlar ekrana da yansıdı

Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi büyük tehlike atlattı! O anlar ekrana da yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title