Aydos Ormanı yangınlara karşı emniyette

İstanbul Sultanbeyli'de ormanlık alanlarda ormana giriş çıkışları denetlemek ve mangal yakıp yakılmadığını tespit etmek amacıyla Aydos Ormanı'nda gece ve gündüz denetim yapılıyor.

İstanbul Sultanbeyli'de ormanlık alanlarda ormana giriş çıkışları denetlemek ve mangal yakıp yakılmadığını tespit etmek amacıyla Aydos Ormanı'nda gece ve gündüz denetim yapılıyor. Polis ekiplerinin denetimi drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği, aldığı kararla İstanbul'da ormanlarda mangal ve semaver ateşi yakılmasını ve ormana girişleri yasakladı. Alınan kararın ardından Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanlarda polis ekipleri tarafından gece gündüz

denetim yapılmaya başlandı. Yapılan denetime TOMA aracı da katıldı. Denetimlere aynı zamanda özel harekat polisleri ile sivil polis ekipleri de katıldı. Denetimlerde drone ile havadan kontrol de sağlandı. Denetim kapsamında ormanlık alana kaçak giriş yapılıp yapılmadığı ve mangal ateşi yakılıp yakılmadığı kontrol ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı