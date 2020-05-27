Aydos Ormanı'nın 'saklı güzelliği' olan göle akan atıklar ve kirli sular canlıları tehdit ediyor
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Aydos Ormanı'nın 'saklı güzelliği' olan göle akan atıklar ve kirli sular canlıları tehdit ediyor

Aydos Ormanı'nın 'saklı güzelliği' olan göle akan atıklar ve kirli sular canlıları tehdit ediyor İstanbul'da Aydos Ormanı'nın iç kısmında bulunan tabiat harikalarından olan göle akan kirli su canlıları ve eko sistemi tehdit ediyor.

27.05.2020 08:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:00

Aydos Ormanı'nın 'saklı güzelliği' olan göle akan atıklar ve kirli sular canlıları tehdit ediyor

İSTANBUL - İstanbul'da Aydos Ormanı'nın iç kısmında bulunan tabiat harikalarından olan göle akan kirli su canlıları ve eko sistemi tehdit ediyor. Kirli suların aktığı göl havadan görüntülendi.

Aydos Ormanı içerisindeki gölün çevresinde bulunan işletmeciler, gölün üst kısmında bulunan ahırlardan gelen hayvansal atıkların ve gölün yakınında bulunan su istasyonundan gelen atık suların göle akması nedeniyle gölde yaşayan balıkların öldüğünü belirterek, bunun yanı sıra kötü kokulardan ve çevre kirliliğinden dolayı kendi müşterilerin azaldığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

İnsanların ve gölde yaşayan canlıların hayatı tehlikede

Göle akan kirli su ve atıkların gölde yaşayan canlıları tehdit ettiğini belirten işletme çalışanı İsmail Öztürk, Ben burada ikamet ediyorum. Göl simsiyah bu durumdan rahatsız oluyoruz. Gölün böyle kirli olmasının sebebi, göle gelen derenin üzerinde bulunan su fabrikası, ahırlar ve evlerin kanalizasyon çukurlarının buraya bağlantılı olmasıdır. Burada çok kötü koku yapıyor. Sivrisinekler çoğaldı müşteriler de durmuyor. Atık ve kirli sulardan dolayı balıklar ölüyor, gölde yaşayan yayınların sazan balıklarının cansız bedenlerini kıyıya vurmuş buluyoruz. Yetkililerin bu durumla ilgilenmesini istiyoruz. Bu atıklar ve kötü koku hem bizim, hem müşterilerimizin hemde gölde yaşayan canlıların hayatını tehdit ediyor" diye konuştu.

Öte yandan Aydos Ormanı'nda atıklardan kirletilen göl drone ile havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nın 'saklı güzelliği' olan göle akan atıklar ve kirli sular canlıları tehdit ediyor

Kaynak: İHA

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