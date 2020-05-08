Aydos Ormanı'nın 'saklı güzelliği' olan göl havadan görüntülendi
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Aydos Ormanı'nın 'saklı güzelliği' olan göl havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nın 'saklı güzelliği' olan göl havadan görüntülendi
08.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:27

Aydos Ormanı'nın 'saklı güzelliği' olan göl havadan görüntülendi Aydos Ormanı'nın iç kısmında bulunan göl, korona virüs öncesi zamanlarda çok sayıda vatandaşı ağırlıyordu.

Aydos Ormanı'nın 'saklı güzelliği' olan göl havadan görüntülendi

İSTANBUL - Aydos Ormanı'nın iç kısmında bulunan göl, korona virüs öncesi zamanlarda çok sayıda vatandaşı ağırlıyordu. Aydos Ormanı'nın 'saklı güzelliği' olan göl, manzarasıyla kendisine hayran bırakıyor. Aydos Ormanı'nda bulunan göl havadan görüntülendi.

Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle vatandaşların çoğu hala evlerinde kalmaya devam ediyor. Aydos Ormanı'nın iç kısmında bulunan göle ise salgın nedeniyle vatandaşlar uğramıyor. Aydos Ormanı'nın 'saklı güzelliği' olan göl önceki zamanlarda çok sayıda pikniksever vatandaşı ağırlıyordu.

Aydos Ormanı'nda bulunan göl drone ile havadan görüntülendi.

Aydos Ormanı'nın 'saklı güzelliği' olan göl havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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