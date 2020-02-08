Aydos Ormanı'nın hayran bırakan kar manzarası
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Aydos Ormanı'nın hayran bırakan kar manzarası

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, megakenti beyaza bürüdü.

08.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:37
Aydos Ormanı'nın hayran bırakan kar manzarası

'da etkili olan kar yağışı, megakenti beyaza bürüdü. Aydos Ormanı ve çevresinde de oluşan kar manzarası kendisine hayran bıraktı. Beyaza bürünen Aydos Ormanı ve çevresi havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren ara ara etkili olan kar yağışı nedeniyle megakentte kar manzaraları oluştu. Aydos Ormanı'nda ağaçlar, otluk alanlar ile çevresindeki binaların çatıları, bahçeler ve yollar beyaza büründü. Kar yağışıyla beraber oluşan manzara görenleri kendisine hayran bıraktı.

Aydos Ormanı'nda hayran bırakan kar manzarası drone ile havadan görüntülendi.

(Aykut Zor/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Aydos Ormanı'nın hayran bırakan kar manzarası
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