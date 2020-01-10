AYDOS ORMANI'NDAKİ YANGINLA İLGİLİ KEŞİF YAPILDI

10.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:18

PENDİK'te Aydos Ormanları'nda kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangınla ilgili keşif yapıldı.

Keşfe, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri ile Aydos Ormanı'ndaki yangını PKK terör örgütü adına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan sanık Yakup Akman'ın avukatı katıldı. Keşif sırasında polis geniş güvenlik aldı. Yaklaşık 1 saat süren keşfin ardından mahkeme heyeti bölgeden ayrıldı. Yakup Akman, 19 Eylül 2019'da yangınla ilgili gözaltına alınmış, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla da tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

-------Keşiften görüntüOlay günü çekilen görüntüler

Kaynak: DHA