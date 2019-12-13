Aydos Ormanı'ndaki yangın davası

13.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:48

Pendik'teki Aydos Ormanı'nı PKK terör örgütü adına yaktığı iddiasıyla tutuklanan sanık Yakup Akman, müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Yakup Akman katıldı.

Duruşmada İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünü temsilen bir avukatın davaya katılma talebine ilişkin dilekçe sunduğu belirtildi.

Savunması alınan sanık Yakup Akman, yaklaşık 1,5 yıldır arkadaşlarıyla yangının çıktığı ormanlık alana gittiğini ancak o gün yalnız takıldığını ve bir ağacın dibine oturup alkol aldığını söyledi.

Alkol almadan önce karşı tarafta iki kişiyi gördüğünü, insanlar sık sık geldiği için aldırmadığını, bir süre sonra birkaç metre önünde duman çıktığını ancak aldırış etmediğini belirten Akman, "Duman yükselmeye başlayınca iki kişinin orada olmadığını gördüm. İtfaiyeyi, polisi ve sağlık ekiplerini aradım. O sırada panikle aşağıya doğru indim. Ekipler gelince yanlarına gittim, 'İfade vermen lazım' dediler. Ormanın çıkışında dört ekip otosu vardı. Bir anda fotoğraflarım çekildi. Yenişehir Karakolu'na oradan da TEM'e götürdüler." dedi.

Mahkeme heyeti başkanının, örgüt adına faydalı bilgiler verdiği takdirde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacağını söylediği Akman, örgütle hiçbir bağlantısı olmadığını, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı düşünmediğini kaydetti.

Sanığın avukatı ise olay günü müvekkilinin gözaltına alınmasının bilinçli olarak basına yansıtıldığını ve müvekkiline yönelik linç kampanyası başlatıldığını öne sürerek, "Müvekkilimin kardeşi de örgüt üyeliğinden yargılandı ve beraat etti. Müvekkilin 12 yaşında geçirdiği bir kazada bedeninin üstü tamamen yandı. Askerdeyken GATA'da bununla ilgili ameliyat oldu ve deri nakli yapıldı. Ateş görünce kaçmasının nedeni de budur." diye konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı ve yanan yerin orman mahalli kapsamında olup olmadığının belirlenmesi için olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Olay yerinde keşif yapılacak

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmada tanıkların hazır edilmesine karar verdi.

Mahkeme, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü avukatının davaya müdahilliğinin kabulüne hükmederek, olay yerinde keşif yapılmasını karara bağladı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yakup Akman'ın Pendik'teki Aydos Ormanı'nı 19 Eylül'de yaktığı iddiasıyla tutuklandığı belirtilirken PKK terör örgütüne yakın olan sosyal medya hesabından yangının üstlenildiği belirtiliyor.

Yangını gördüğünü iddia eden iki kişinin ifadesinin yer aldığı iddianamede, sanık Akman'ın o tarihte, 15.51 ile 18.12 saatleri arasında Pendik'te olduğunun tespit edildiği, sanığın saat 17.49'da 112 acil servis ile saat 17.50'de 110 yangın ihbar ve 155 polis imdat hattını arayarak ormanda yangın başladığı bilgisini verdiği aktarılıyor.

Sanığın yangını gördükten sonra hayatın olağan akışına göre aceleyle olay yerinden ayrılmayıp söndürmeye çalışmasının bekleneceği kaydedilen iddianamede, yangını çıkaran sanığın kendisini görenler olduğunu fark ettikten sonra olay yerinden ayrıldığı dile getiriliyor.

Yakup Akman'ın PKK/KCK terör örgütünün yönlendirmesiyle Aydos Ormanı'nda 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alanın yanmasına neden olduğu bilgisi verilen iddianamede, bu kişinin, "devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı terör örgütü adına devlet ormanı yakma" suçundan müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA