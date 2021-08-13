Aydos Ormanı'nda yangın denetimi

KARTAL Aydos Ormanı'nda tedbirlerini sürdüren polis, çok sayıda ekibin katılımı ile denetim yaptı.

KARTAL Aydos Ormanı'nda tedbirlerini sürdüren polis, çok sayıda ekibin katılımı ile denetim yaptı. Ekipler, atlı polisler ve iz köpeklerinin de katılımıyla ormanı kontrol etti.

İstanbul'da orman yangınlarını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği tarafından alınan giriş yasağı ile birlikte sık sık denetimler sıklaştırıldı. Polis, Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Denetime, özel harekat polisi, atlı polisler, iz ve asayiş köpekleri, yunus timleri, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çok sayıda polis ile Orman Müdürlüğü'nde görevli ekipler katıldı. Ormanın içerisinde yasağa uymayan vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda ekipler, ormanı dolaştı. Denetimler sırasında vatandaşların kurallara uyarak ormanı kullanmadıkları görüldü. Polisin önümüzdeki günlerde de benzeri denetimleri sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı