Aydos Ormanı'nda yangın çıktı... Helikopterli müdahale havadan görüntülendi

Yangın havadan görüntülendi

İSTANBUL - Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmalarına helikopterle havadan destek verildi.

Aydos Ormanında bugün saat 16: 00 sıralarında bilinmeyen nedenden yangın çıktı.Orman ekipleri karadan helikopter havadan müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan helikopterin soğutma çalışmalarına havadan verdiği destek, İHA tarafından havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA