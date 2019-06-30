Aydos Ormanı'nda yangın çıktı... Helikopterli müdahale havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı... Helikopterli müdahale havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı... Helikopterli müdahale havadan görüntülendi
Yangın havadan görüntülendi
İSTANBUL - Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmalarına helikopterle havadan destek verildi.
Aydos Ormanında bugün saat 16: 00 sıralarında bilinmeyen nedenden yangın çıktı.Orman ekipleri karadan helikopter havadan müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Öte yandan helikopterin soğutma çalışmalarına havadan verdiği destek, İHA tarafından havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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