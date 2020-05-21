AYDOS ORMANI'NDA YANGIN
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AYDOS ORMANI'NDA YANGIN

Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

AYDOS ORMANI'NDA YANGIN
21.05.2020 01:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:15

Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda söndürülürken bir itfaiye görevlisi dumandan etkilendi.

Yangın, 00.00 sıralarında Kartal'da Aydos Ormanı'nda çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

İTFAİYE GÖREVLİSİ DUMANDAN ETKİLENDİ

 İtfaiye ekipleri bölgede uzun süre soğutma çalışması yaptı. Söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye görevlisi dumandan etkilendi. Sağlık görevlileri, itfaiye görevlisine ambulansta müdahalede bulundu. Yangında kundaklama ihtimaline karşı olay yerine sevk edilen Özel Harekat Polisleri, ormanlık alan içinde araştırma yaptı.

Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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