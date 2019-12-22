Aydos Ormanı'nda üç ayrı noktada yangın çıktı
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Aydos Ormanı'nda üç ayrı noktada yangın çıktı

Aydos Ormanı'nda üç ayrı noktada yangın çıktı.

22.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:47
Aydos Ormanı'nda üç ayrı noktada yangın çıktı

Aydos Ormanı'nda üç ayrı noktada yangın çıktı. ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis kundaklamadan şüpheleniyor.


Edinilen bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda öğle saatlerinde üç ayrı noktada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen orman ekipleri ve itfaiye yangını söndürürken, küçük bir alan zarar gördü. Yangının üç ayrı noktada çıkması nedeniyle polis kundaklamadan şüpheleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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