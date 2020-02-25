Aydos Ormanı'nda korkutan yangın
Haberler » 3. Sayfa » Aydos Ormanı'nda korkutan yangın - Haberler

Aydos Ormanı'nda korkutan yangın

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda ormanlık alanda yangın çıktı.

25.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:58
Aydos Ormanı'nda korkutan yangın

Aydos Ormanı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olay yerinde çalışmalar devam ediyor. Yangın, anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Ağaçların yandığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Aydos Ormanında çıkan yangın vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler