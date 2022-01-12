Aydos Ormanı'nda karla karışık yağmur etkisini gösterdi
Aydos Ormanı'nda karla karışık yağmur etkisini gösterdi Aydos ormanı havadan görüntülendi İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
İSTANBUL (İHA) - Aydos Ormanı'nda karla karışık yağmur etkisini gösterdi
Aydos ormanı havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı'nda ise karla karışık yağmur etkisini gösterdi. Kar yağışı havadan görüntüledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbulluları uyardı. ve beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren sulu kar şeklinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı'nda da kar yağışı etkisini gösterdi. Aydos Ormanında etkili olan kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.