Aydos Ormanı'nda karla karışık yağmur etkisini gösterdi - Haberler
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Aydos Ormanı'nda karla karışık yağmur etkisini gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Güncel

Aydos Ormanı'nda karla karışık yağmur etkisini gösterdi Aydos ormanı havadan görüntülendi İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL (İHA) - Aydos Ormanı'nda karla karışık yağmur etkisini gösterdi

Aydos ormanı havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı'nda ise karla karışık yağmur etkisini gösterdi. Kar yağışı havadan görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbulluları uyardı. ve beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren sulu kar şeklinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı'nda da kar yağışı etkisini gösterdi. Aydos Ormanında etkili olan kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.

Aydos Ormanı'nda karla karışık yağmur etkisini gösterdi

Aydos Ormanı'nda karla karışık yağmur etkisini gösterdi

Aydos Ormanı'nda karla karışık yağmur etkisini gösterdi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

 İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

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