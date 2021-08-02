Aydos Ormanı'nda kamyon gölete uçtu; sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu
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Aydos Ormanı'nda kamyon gölete uçtu; sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu

Aydos Ormanı'nda kamyon gölete uçtu; sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Murat KORKMAZ / AYDOS Ormanı'nda freni tutmadığı iddia edilen parke taşı yüklü kamyon gölete uçtu.

Murat KORKMAZ/ AYDOS Ormanı'nda freni tutmadığı iddia edilen parke taşı yüklü kamyon gölete uçtu. Kamyon şoförü Tufan Algebi son anda kamyondan atlayarak kurtuldu.

Sancaktepe, Aydos Ormanı mesire alanındaki saat 12.00 sıralarında iddiaya göre 34 BGL 63 plakalı parke taşı yüklü kamyonun freni tutmadı. Sürücüsü Tufan Algebi'nin (58), hakimiyetini kaybettiği kamyon, taş duvarı yıkıp gölete uçtu. Sürücü Algebi, araçtan atlayarak kurtulurken, hafif şekilde yaralandı. Sürücü tedbir amacıyla Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yakınında çalışan kepçe operatörü Hüseyin Bal, "Araba yukarıdan geldi. 'Körüğüm patlak. Bana bir taş getirin' dedi. Biz taş almaya gittik. Araba kendiliğinden aşağı uçtu. Durumu iyiydi. Ambulans geldi aldı gitti" dedi. Kamyonu göletten çıkarmak için çalışma başlatıldı.

 


Aydos Ormanı'nda kamyon gölete uçtu; sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu
Aydos Ormanı'nda kamyon gölete uçtu; sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu
Aydos Ormanı'nda kamyon gölete uçtu; sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu
Aydos Ormanı'nda kamyon gölete uçtu; sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu
Aydos Ormanı'nda kamyon gölete uçtu; sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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