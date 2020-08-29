Aydos Ormanı'nda itfaiyecilere ateş açan şüpheliler adli kontrolle serbest
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Aydos Ormanı'nda itfaiyecilere ateş açan şüpheliler adli kontrolle serbest

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Kartal Aydos Ormanı'nda çalıp yaktıkları bakır kabloları söndüren itfaiye ekibine ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan hırsızlar, adli kontrol şartı ile serbest kaldılar.

Aydos Ormanı'nda itfaiyecilere ateş açan şüpheliler adli kontrolle serbest
29.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:47

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA Kartal Aydos Ormanı'nda çalıp yaktıkları bakır kabloları söndüren itfaiye ekibine ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan hırsızlar, adli kontrol şartı ile serbest kaldılar.

Kartal Aydos Ormanı'nda çaldıkları bakır kabloları söndüren itfaiye ekibine ateş açarak bir itfaiye erini yaralayan üç kişi emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan hırsızlar, "Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" ve "Basit yaralama" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

OLAYDA KULLANDIĞI TÜFEĞİ İNTERNETTEN ALMIŞ

İnternetten pompalı tüfek aldığını söyleyen şüpheli Mahsun Ç., olay günü olayın meydana geldiği iddia edilen yerin 2 kilometre ötesinde arkadaşı Ozan K. ile birlikte havaya iki el ateş ettiğini söyledi.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLERKullandığı merminin ses mermisi olduğunu söyleyen Mahsun Ç., "Ses mermisiydi. İçinde saçma yoktu. Kolluk ifademde ağabeyimin ateş ettiğini söylemiş isem de bu doğru değildir. Bir anlık korku ile böyle söyledik. Müştekinin nasıl yaralandığını okuduğunuz tutanak vasıtasıyla öğrendim. Biz o gün ormana gitmedik. Ormanın içerisinde ateş yakmadık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.Şüpheli Mahsun Ç.'nin abisi şüpheli Muhammed Ç., olayın meydana geldiği yer ile gittikleri yer arasında 2 kilometre mesafe bulunduğunu, kardeşi ile arkadaşları Ozan K.'nın silah ile havaya ateş ettiklerini belirterek, "Biz o gün ormana gitmedik. Dolayısı ile orman içerisinde ateş de yakmadık. Müştekinin ne şekilde yaralandığını bilmiyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.Şüpheli Ozan K. da suçlamayı kabul etmedi. Gittikleri yerin olayın meydana geldiği yerden uzak olduğunu söyleyen Ozan K., "Burada ben ve Mahsun havaya iki el ateş ettik. Biz ateş ettikten bir kaç saat sonra iki kişi bakır kablo yakmış. Bunu tutanakta gördük. İtfaiye gelmiş. Bunlar da itfaiyenin üzerine doğru ateş etmiş. Müştekiyi biz yaralamadık. Müşteki bizi teşhis de etmedi. Biz ormanın civarında dahi geçmedik. Biz ormanda ateş yakmadık. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

ADLİ KONTROL KARARI İLE SERBEST BIRAKILDILARMahkeme, üç şüpheliyi de, şüphelilerin olayda kullandıkları silahı kolluğa teslim etmelerini, itfaiye erinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasını, tutuklamanın tedbir oluşunu, adli kontrol hükümleri ile beklenen faydanın sağlanabileceğini gerekte göstererek serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelilerin yurt dışına çıkışları yasaklayan mahkeme, haftada iki gün ikametlerine en yakın karakola giderek imza vermelerine karar verdi.

 


Kaynak: DHA

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