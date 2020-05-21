Aydos Ormanı'nda havai fişek nedeniyle yangın çıktı
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Aydos Ormanı'nda havai fişek nedeniyle yangın çıktı

Aydos Ormanı'nda havai fişek nedeniyle yangın çıktı Yangına sebep olan şahıslar yakalama çalışmaları sürüyor Kartal'ta bulunan Aydos Ormanı'nda havaya atılan havai fişek nedeniyle yangın çıktı.

21.05.2020 01:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:30

Aydos Ormanı'nda havai fişek nedeniyle yangın çıktı

Yangına sebep olan şahıslar yakalama çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Kartal'ta bulunan Aydos Ormanı'nda havaya atılan havai fişek nedeniyle yangın çıktı. Yangına sebebiyet veren şahısları yakalama çalışması sürerken, yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kartal'ta bulunan Aydos ormanlarında iddiaya göre birkaç şahsın havaya attığı havai fişekler nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve özel harekat polisleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Havai fişekler kullanarak yangına sebebiyet veren şahısları yakalama çalışması devam ediyor.

Aydos Ormanı'nda havai fişek nedeniyle yangın çıktı

Kaynak: İHA

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