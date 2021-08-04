AYDOS ORMANI'NDA HAVADAN DENETİM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AYDOS ORMANI'NDA HAVADAN DENETİM

AYDOS ORMANI'NDA HAVADAN DENETİM
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orman yangınlarına karşı Aydos Ormanı'nda havadan ve karadan denetim yapıldı.

Orman yangınlarına karşı Aydos Ormanı'nda havadan ve karadan denetim yapıldı. Orman içerisine otomobille girdikleri tespit edilen 2 kişi de bölgeden uzaklaştırıldı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda dün karadan ve havadan denetim yaptı. Drone ile yapılan denetleme sırasında Aydos Ormanı içerisinde bulunan otomobil tespit edildi ve otomobilin olduğu noktaya ekip sevk edildi. Polisler, otomobil ile içindeki 2 kişiyi inceledi. Otomobilin sürücüsü Samet Gülaç'ın ehliyetinin olmadığı, ayrıca 0.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gerekli cezai işlem uygulandıktan sonra 2 kişi bölgeden uzaklaştırıldı. Ormanlardaki denetlemelere yönelik kontrollerin 24 saat kesintisiz devam edeceği belirtildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Haydar Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Yusuf Güney Yıldız Tilbe Gülben Ergen Prens William
Spor Muslera Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AYDOS ORMANI'NDA HAVADAN DENETİM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 16:00:53. #1.15#

title