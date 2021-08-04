AYDOS ORMANI'NDA DRONELİ DENETİM
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AYDOS ORMANI'NDA DRONELİ DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDOS Ormanı'nda drone destekli denetim yapıldı.

AYDOS Ormanı'nda drone destekli denetim yapıldı.

Aydos Ormanı'nda orman yangınlarına karşın Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve zabıta ekipleri denetim yaptı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, drone ile havadan kontrollerini gerçekleştirdi. Denetim kapsamında ormanlık alana kaçak giriş yapılıp yapılmadığı ve mangal ateşi yakılıp yakılmadığı da kontrol edildi. Ekipler, mesire alanlarına gelenlere broşür dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu. Mesire alanına gelen Mehmet Bora, "İnsanlarımızın bilinçlenmesi lazım. Ormanlar ciğerimiz. Sadece ormanlar yanmıyor bütün canlılar yanıyor. İstanbul'da yeşile muhtacız" dedi. Feyzullah Koçak ise "Bu denetimlerin yapılması harika. Bu orman bize ait. Bu ormanları gözümüz gibi koruyoruz." İfadelerini kullandı.

AYDOS ORMANI'NDA DRONELİ DENETİM
AYDOS ORMANI'NDA DRONELİ DENETİM
AYDOS ORMANI'NDA DRONELİ DENETİM
AYDOS ORMANI'NDA DRONELİ DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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