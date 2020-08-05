Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü Pendik'te Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Pendik'te Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yangın, arazözler ve havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA