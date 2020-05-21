Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ormandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iki saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA