Aydos Gölü'nde kaybolan şahsın cesedi bulundu - Haberler
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Aydos Gölü'nde kaybolan şahsın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Aydos Gölü'nde kaybolan şahsın cesedi bulundu Sancaktepe Aydos Gölü'nde kaybolan 39 yaşındaki Hüseyin Eriş'in cansız bedenine ulaşıldı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - - Aydos Gölü'nde kaybolan şahsın cesedi bulundu

İSTANBUL - Sancaktepe Aydos Gölü'nde kaybolan 39 yaşındaki Hüseyin Eriş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sancaktepe'de bulunan Aydos Gölü'ne dün öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte gelen Hüseyin Eriş serinlemek için suya girdi. Eriş, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dünden beri süren arama çalışmaları sonucunda Hüseyin Eriş'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde bekleyen Eriş'in acılı ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Hüseyin Eriş'in cesedi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydos Gölü'nde kaybolan şahsın cesedi bulundu

Aydos Gölü'nde kaybolan şahsın cesedi bulundu

Aydos Gölü'nde kaybolan şahsın cesedi bulundu

Aydos Gölü'nde kaybolan şahsın cesedi bulundu

Aydos Gölü'nde kaybolan şahsın cesedi bulundu

Aydos Gölü'nde kaybolan şahsın cesedi bulundu

Aydos Gölü'nde kaybolan şahsın cesedi bulundu
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Haber: Aydos Gölü'nde kaybolan şahsın cesedi bulundu - Haberler
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