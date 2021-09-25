AYDOS GÖLÜ'NDE KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR-1

SANCAKTEPE Aydos Gölü'ne arkadaşlarıyla gelen kişi, gölde kayboldu. Kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Aydos Gölü'ne öğleden sonra arkadaşlarıyla gelen Hüseyin Eriş (39) suya girdi. Eriş, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölde kaybolan kişiyi aramaya başladı.

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