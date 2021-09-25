AYDOS GÖLÜ'NDE KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR-1 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AYDOS GÖLÜ'NDE KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AYDOS GÖLÜ'NDE KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR-1

SANCAKTEPE Aydos Gölü'ne arkadaşlarıyla gelen kişi, gölde kayboldu.

SANCAKTEPE Aydos Gölü'ne arkadaşlarıyla gelen kişi, gölde kayboldu. Kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Aydos Gölü'ne öğleden sonra arkadaşlarıyla gelen Hüseyin Eriş (39) suya girdi. Eriş, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölde kaybolan kişiyi aramaya başladı.

Görüntü dökümü:

----------

-Olay yerinden görüntüler


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tanem Sivar Düm Tek Tek Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Balotelli Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Emmanuel Macron Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AYDOS GÖLÜ'NDE KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR-1 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 18:29:26. #1.11#