AYDOĞAN MAHALLESİ PARSELASYON PLANI
24 AĞUSTOS 20213194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI1-DAĞITIM CETVELİ2-ENCÜMEN KARARI3-ÖZET CETVELİ4-PARSELASYON PLANIOluşturma Tarihi : 24 Ağustos, 2021Okunma Sayısı : & 35.
24 AĞUSTOS 2021
3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI
1-DAĞITIM CETVELİ
2-ENCÜMEN KARARI
3-ÖZET CETVELİ
4-PARSELASYON PLANI
Oluşturma Tarihi : 24 Ağustos, 2021
Okunma Sayısı : & 35
Kaynak: Habermetre