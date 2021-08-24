AYDOĞAN MAHALLESİ PARSELASYON PLANI
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AYDOĞAN MAHALLESİ PARSELASYON PLANI

AYDOĞAN MAHALLESİ PARSELASYON PLANI
Habermetre - Haberler | Toplum

24 AĞUSTOS 20213194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI1-DAĞITIM CETVELİ2-ENCÜMEN KARARI3-ÖZET CETVELİ4-PARSELASYON PLANIOluşturma Tarihi : 24 Ağustos, 2021Okunma Sayısı : & 35.

24 AĞUSTOS 2021

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI

1-DAĞITIM CETVELİ

2-ENCÜMEN KARARI

3-ÖZET CETVELİ

4-PARSELASYON PLANI

Oluşturma Tarihi : 24 Ağustos, 2021

Okunma Sayısı : & 35

Kaynak: Habermetre

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